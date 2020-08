Vice de Zé Neto tem missão de formar o Conselho Econômico de Feira

Uma pintura de Juraci Dórea por trás, entre duas estantes. Numa há miniaturas de carros, caminhões, tratores, um pequeno baú de madeira e uma máquina de datilografia olivetti. Há também o que parece ser um diploma numa moldura envidraçada, um calendário, um berimbauzinho já na parte de cima onde estão mais duas placas dessas comemorativas ou de homenagem.Na bancada logo abaixo da obra do artista plástico feirense estão algumas fotografias emolduradas e vê-se parte dos botões de um rádio antigo. Na outra estante há um crucifixo de prata, ao fundo uma imagem que lembra santo Antônio com menino nos braços, uma estrela de cinco pontas, jarro de incenso e uma escultura, que parece ser budista.

Nesse cenário intimista, o deputado federal Zé Neto (PT) apresentou Roque Eudes, o empresário que forma com ele a chapa PT-PP de pré-candidatos a Prefeito e Vice de Feira de Santana. Com eles estava também o deputado estadual Robinson Almeida (PT).

O vidro da mesa de madeira vermelha reflete a imagem dos três e destaca o vermelho da garrafa de álcool gel próxima ao pré candidato.

Entre outras coisas, Zé Neto falou um tema que tem sido recorrente, fake news e por se sentir vítima desse crime já moveu 11 ações judiciais, “inclusive contra servidores públicos”. Lembrou também episódios do movimento estudantil com o companheiro Robinson, fez elogios ao empresário que apresentava e antes de passar a palavra revelou uma missão importante de Roque Eudes:

“construir um Conselho Econômico do Município para que se estabeleça um ritmo de dialogo permanente do poder público com os setores produtivos”.

foto:divulgação