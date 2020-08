Ciclismo na zona rural: as cinco trilhas mais preferidas em Feira

Trilhas mais conhecidas e que têm alguns diferenciais: 1 – Mata de São Roque de Jaíba Na sede do povoado, tem a “venda” de dona Socorro. Seguindo até a mata já existem alguns trechos que estão fechados por donos de propriedades. Mas tem uma natureza muito bonita e é relativamente perto. Trilha do Fura Pneu – Tem esse nome óbvio porque tinha muita “jurema” árvore com muitos espinhos que furam os pneus das bikes. Começa na Mantiba e vai até o Jacú ou Tiquaruçu, dependendo do roteiro escolhido. Trilha muito apreciada por conta dos corredores de gado, com algumas erosões. Em época de chuva acumula água e muita lama, e é relativamente perto. 2 –Tem esse nome óbvio porque tinha muita “jurema” árvore com muitos espinhos que furam os pneus das bikes.Começa na Mantiba e vai até o Jacú ou Tiquaruçu, dependendo do roteiro escolhido. Trilha muito apreciada por conta dos corredores de gado, com algumas erosões. Em época de chuva acumula água e muita lama, e é relativamente perto. 3 – Trilha da Pedreira – Começa na Pedreira Rio Branco, após o aterro sanitário. Passando pela ponte Rio Branco indo até a entrada de Bonfim de Feira na Estrada do Feijão. O ponto alto é o “Corredor da Véia” trecho muito duro com pedras e erosões que exigem habilidade para transpor. Recentemente eu descobri um pequeno morro de pedra nessa trilha, já próximo ao povoado de Galhardo, o Morro da Amizade (foto) 4 – Tanquinho-Jaguara Trilha para ciclistas experientes, Começa no fundo da Uefs, passando por estradões de terra pelo distrito rural de São José, vai até Tanquinho e voltando por Jaguara até o entroncamento de Bomfim de Feira. A partir dai segue a Trilha da Pedreira. São 90 km com muitas subidas. Trilha tradicional dos antigos ciclistas de Feira.

5 – Trilha Marina- Xavante Saindo do Tomba por estrada de chão, até atravessar a rodovia estadual e seguir até a Marina Pouso do Jacu. Trecho de muitas subidas e que tem como atrativos as águas do lago Pedra do Cavalo e uma das subidas mais famosas da região a “Ladeira da Farinha” um desafio para ciclistas iniciantes. Trilha curta com 45km mas um pouco dura, com 90% de estradões de terra.

Eli Matos além de ciclista é economista, casado, e pré-candidato a vereador em Feira de Santana pelo Partido Novo.