Jean Marques estreia hoje o ‘teatro virtual’ sobre a pandemia

No perfil da página no facebook, ele está encarnado em Dag, a personagem drag-queen com a qual fez shows solidários com doação de máscaras, álcool gel e objetos “úteis à vida pandêmica” , e agora em setembro fará uma apresentação presencial no elegante Teatro 7 de Setembro, em Penedo, Alagoas.

Mas ele também é animador de festas de crianças, dá curso de recreação, criou um serviço de delivery na pandemia, se vira com vendas, e está presente em tudo que é mais badalado no circuito da arte em Feira de Santana. O ator Jean Marques está em todas com muita criatividade.

Agora ele investe no ‘Teatro Virtual'(cartaz) e anuncia para hoje a peça ‘Relacionamento Pandemônico. Desata ou Pira?”,

” Já pensou se a gente tiver que viver cinco anos sem sair de casa, sem receber ninguém e pior, viver ao lado das pessoas que estão agora em sua casa?”, provoca, Jean Marques, dando a pista de como será o roteiro da ‘comédia reflexiva’. Confira.