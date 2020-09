Prefeito de Feira lamenta morte de Zequinha

“Uma figura divertida num ambiente agradável. Daí ter feito sucesso e, agora, deixando muita tristeza em nossos corações”, lamentou o prefeito Colbert Martins ao comentar a morte de José Roberto Cerqueira Coutinho,62, proprietário do “Ponto do Zequinha”, um dos bares mais tradicionais e bem frequentados de Feira de Santana.

Natural do distrito de Tiquaruçu, no povoado sede São Vicente, Zequinha, como era carinhosamente conhecido, morreu na manhã deste sexta-feira (11), vítima de um infarto.

“Antes de assumir a prefeitura, eu e mais alguns poucos amigos tínhamos o hábito de almoçar toda sexta lá no Ponto do Zequinha. A gente brincava dizendo que era o almoço da diretoria, pois Zequinha também fazia parte do momento”, lembra Colbert.

O prefeito e Zequinha mantinham uma amizade de muitos anos. “Zequinha se tornou uma referência em Feira de Santana, sempre fiel aos amigos e ao trabalho dele, tendo como marca registrada a deliciosa picanha. Vai deixar muitas saudades, com certeza”, acrescentou o prefeito.

O sepultamento do corpo de Zequinha acontece neste sábado, às 10h no Cemitério Jardim Celestial. O velório está no espaço Gilson Macedo, no bairro da Kalilândia.

foto do arquivo de André Lacerda: Zequinha (sentado) com Colbert e outro cliente.