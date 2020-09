O que toda a Feira de Santana chama de Praça do Nordestino nos cartórios chama-se Dom Pedro II mas chamava-se antigamente Campo da Gameleira e foi o local do enforcamento de Lucas Evangelista sentenciado pela Justiça daquele tempo da escravidão. Cumpra-se a pena de morte e os carrascos cumpriram. Exatamente em 25 de setembro de 1849, um dia como ontem.

O local não ficou estigmatizado com a marca da desdita. Pelo contrário, tornou-se uma elegante área residencial. Anos depois, o coronel Agostinho Froes da Motta construiu ali perto um casarão depois herdado por seu filho Eduardo e que por esses nossos dias é um respeitável memorial aberto à visitação pela Fundação Senhor dos Passos. O empresário Modezil Cerqueira, no tempo em que foi dono da revista Hoje, também morou defronte ao Nordestino. Por ali também funcionou um posto de combustível e feirinha de gado, ou seja, um dos ‘campos do gado’ ou currais da Feira de Santana.