Novo Beco da Energia

Não há pandemia que não traga um bem. Adapto o velho ditado e o aplico ao Beco da Energia ou ao movimento cultural #obecoénosso nesse momento em que o universo parece conspirar a favor da manutenção, e revitalização, do desabusado trabalho de Márcio Punk.

O Beco já está inscrito no cadastro municipal para a lei Aldir Blanc e já se formou um consenso, entre as moradoras e antigos ativistas que participaram da fundação do movimento, acerca da elaboração de um projeto para disputar habilitação na lei Rouanet.

Além disso, nunca antes na história das muitas reformas urbanas por que passou a Marechal e adjacências o Beco da Energia foi incluído com tanta sensibilidade de parte dos técnicos da Prefeitura, que estiveram no local algumas vezes, conversaram com as cinco moradoras, e elaboram um projeto especial de inserção do Beco no que eles chamam de “Novo Centro”, que é o reordenamento urbano em andamento no centro da Feira de Santana.

Não é pouca coisa com a ausência de Punk, motor do impulso criativo gerado no Beco onde ocorreram inúmeros eventos artísticos e tornou o local uma exposição permanente de artes plásticas de rua, assim como o Beco do Batman em São Paulo, com um aspecto urbanístico bem mais marcante: existe moradoras e vida noturna no Beco da Energia.

A capacidade de agregação cultural do Beco é extraordinária e foi exibida em todos os tipos de eventos promovidos no local. É uma lista gigante de tipos culturais que passaram e ainda vão passar pelo Beco.

Segure aí:

Músicos (Dionorina, Quixabeira da Matinha, Roça Sound, Maryzélia e outros e outros), pintores (Juraci Dórea, Galeano, Vivaldo Lima, Jean Lima e outros e outros…) grafiteiros (Kbça, Coelho, Charles e outros e outros…), escritores (Clarissa Macedo, Carlos Pita…), Acrobatas, Arte Educadores, Atores, Antiquário, Arqueólogo, Arquivista, Apresentador circense, Bailarinos, Babalorixás, Bibliotecarios, Bonequeiros, Bordadeiras, Brincantes, Camareiras, Caixeiros, Cantadores, Capoeiristas, Capataz de circo, Caracterizador, Cartoonista, Cenógrafo, Cenotécnicos, Cineastas, Cinegrafistas, cineclubistas, Compositores, Contadores de histórias, Contorcionista, Coreógrafo, Contra Regra, Cozinheiro tradicional,Customizadores, Dançarinos, Desenhistas, Designers Gráficos, Dj’s, Diagramadores, Diretores de Teatro, Drags Queens, Dramaturgos, Doceiros, Escultores, Ensaiadores, Encadernadores, Equilibristas, Ekedis, Estampadores, Editores de Imagem, Editores de Som, Figurinistas, Foliões de Reis, Fotógrafos,Hip hops / Mc’s, Iluminotecnicos, Ilustradores, Instrumentistas, Jongueiros, Luthiers,Locutores,Mágicos, Malabaristas, Mâitre de ballet, Maquiadores, Memorialistas, Mestres Sabedores, Mestres de terreiro,Montadores, Musicistas, Ogãs, Peruqueiro, Palhaços, Pernaltas, Poetas, Preparador Corporal, Preparador da voz, Produtores Culturais, Quilombolas, Rendeiras, Romancista, Roteirista, Ritimistas, Sambistas de roda, Sonoplastas, Stripers, Tatuadores, Transformistas, Trapezistas, Yalorixás

Uma ideia bem plantada não morre e tem sempre quem segure de novo ‘a bandeira’. No caso do Beco, uma moradora e comerciante do local assumiu o condão dessa mágica. Anote o nome dela: Cláudia, Cláudia do Beco.

foto : Facebook do coletivo O Beco é Nosso (clique)