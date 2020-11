Debate entre Colbert e Zé Neto no dia 27 na Tv. Subaé

Os dois candidatos a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto e Colbert Filho já confirmaram participação no debate promovido pela Rede Globo na Tv Subaé nesta cidade.

O debate no próximo dia 27, a sexta-feira imediatamente anterior ao domingo do voto, dia 29.

No primeiro turno das eleições em Feira de Santana a estratégia do candidato à reeleição, prefeito Colbert Filho, foi não participar de debates com os outros sete candidatos embora confirmasse a presença quando convidado.

As regras e o formato do debate ainda não foram divulgadas pela Tv. Subaé.