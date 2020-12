Um lugar em Feira chamado Formiga

A ‘Estrada do Carro Quebrado’, que começa depois de São José das Itapororocas, povoado sede do distrito rural de Maria Quitéria em Feira de Santana, divide-se em duas no lugar chamado ‘Germano’. Ali há uma igreja e uma escolinha e dali você escolhe: à esquerda vai para o Ovo da Ema e o Saco do Capitão e à direita você passará por Lagoa das Pedras e chegará na Formiga.

Na verdade, originalmente o nome é Olhos D’Água da Formiga. Em Feira de Santana os olhos d’água estão por toda parte e nomeiam muitas localidades. Mas esse olho d’água, como inúmeros no município, está só na memória, e a sede da antiga fazenda que dá nome ao lugar, hoje é a fazenda ‘Barriguda’, me dizem no ‘Bar do Gil’, uma churrascaria muito conhecida nas redondezas.

Ao contrário do Ovo da Ema ou mesmo do Saco do Capitão onde um pequeno povoado cresce em torno de escola ou igreja, a localidade da Formiga é uma comunidade com residências espalhadas em pequenas propriedades rurais ou lotes semi-urbanizados. Há uma igrejinha católica próximo ao maior armazém de variedades das proximidades, mas não é um arruado.

Muitas igrejas pentecostais – Uma coisa chama atenção a quem percorre a estrada principal da Formiga: a quantidade de igrejas pentecostais. Há templos antigos e em construção.

A poderosa Igreja Universal do Reino de Deus está presente com um templo mal cuidado mas bem frequentada. Igreja Pentecostal Aliança Renovada, Ministério União em Cristo do Fogo e Poder Pentecostal, Ministério da Cura Divina e outras denominações pastoreiam os cristãos na Formiga.

Pastor Nildo da Igreja Evangélica da Paz, estima que hajam cerca de 20 igrejas somente naquele ‘lado’ do distrito de Maria Quitéria. Ivanildo Vitória tem 40 anos e está há seis como pastor dessa igreja. “Aqui nós não temos obreiro, sou eu quem faço os serviços”. Com a colher a massa nas mãos, o pastor estava fazendo reparos no templo. Há um terreno fértil para a pregação evangélica. Do seu próprio rebanho surgiu alguém, uma dissidente, que criou uma outra igreja nas vizinhanças. Há uma disputa por fiéis.

Leia também:

Casarão de São Vicente de Tiquaruçu – Blog da Feira