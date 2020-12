Caminhada pelo novo calçadão da Sales Barbosa

10h11m , quarta-feira

o verde lá no fim da foto são árvores na praça coronel agostinho fróes da motta.

o calçadão da sales barbosa, começa nesta praça e termina no mercado de arte popular.

está renovado da praça ao largo dos remédios. piso novo. mas não há locais para sentar, banco ou encosto. ou entra nas lojas ou caminha. há guardas municipais parados.

não demoro olhando ou fografando os detalhes dos “bloquetes tácteis intertravados ecologicamente auto sustentáveis” e saio rápido caminhando como todos, não quero ser confundido com um camelô subversivo!

depois de cordeiro, o restaurante, os scarpans da dama invisível que me acompanhava foram substituídos por um conga branco que ela carrega desde a juventude. ali ainda estão as ruínas do mercado informal que por muitos anos dominou o trecho. protuberâncias de concreto, pedras portuguesas desterradas.

na praça do outro coronel, bernardino bahia ou lambe-lambe,não o coronel, a praça, o calçadão sofre uma nova interrupção como acontece com o beco do capitão frança lá na esquina de cordeiro. o entorno da praça são vias calçadas com duradouros e adequados paralelepípedos que, erroneamente em nome de sei-lá-o-quê, vão ser retirados e colocado asfalto quente…

pra encerrar essa extenuante descrição há o trecho entre a lambe-lambe e o MAP que do mesmo jeito está desde que o sarkis, o edifício, balançou mas não caiu…

bom 2021 a todus