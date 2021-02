Embasa reduz 30% do abastecimento em seis municípios da região de Feira

Em decorrência de vazamento em uma das adutoras do sistema, ocorrido na noite de ontem (9), os municípios de Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis estão com a oferta de água reduzida em cerca de 30%, comunica oficialmente a Embasa.

A empresa não informa onde ocorreu o desastre e diz apenas que “os serviços de manutenção estão em andamento e o abastecimento será retomado de forma gradativa assim que forem concluídos” sem previsão de prazo.

A Embasa recomenda que a população use com moderação a água reservada no domicílio até que os serviços sejam concluídos e o sistema volte a operar normalmente.