Caminhada ecológica neste domingo do Tanque da Matinha à Lagoa Salgada

Uma caminhada ecológica em defesa dos patrimônios ambientais do distrito da Matinha, acontecerá neste domingo, a partir da 7 horas da manhã, do Tanque da Matinha até a Lagoa Salgada, como forma de chamar a atenção para os patrimônios, principalmente o tanque e a lagoa.

A Lagoa Salgada da Matinha (existem mais duas com esse nome em Feira: a da cidade e a do distrito de Maria Quitéria) foi vítima de um incêndio acidental há poucas semanas e o tanque da Matinha é um equipamento secular que encontra-se sem utilidade e precisando de cuidados. O Tanque fica no povoado sede do distrito rural que foi criado a partir do desmembramento do distrito de Maria Quitéria.

A caminhada tem o apoio de associações de moradores de povoados do distrito, como Candeal II e de outras instituições existentes no local e é organizada pelo radialista Zé das Virgens.