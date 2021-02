Uma passarela sem pedestres

Conceição Lobo foi uma colega jornalista que morreu súbita e precocemente em Feira de Santana e seu nome foi dado à passarela da Cidade Nova, bairro onde ela morou.

As passarelas, essa no modelo da ‘Conceicão Lobo’, ganharam dimensão urbanística na Bahia com as instalações delas nas avenidas de vale de Salvador. Arquiteto famoso as projetou com leveza e funcionalidade. Como de fato, na capital, o soteropolitano adotou espontaneamente esse equipamento mas em Feira de Santana essa primeira passarela ficou muito anos como está agora essa construída há poucos anos na avenida Olimpio Vital no centro de Feira: sem pedestres.

Não lembro se a passarela tem o nome de alguém. Não importa. A da Olímpio é uma passarela meio rústica, pesada de concreto armado aparente, encravada, de um lado, no shopping popular (antes era na calçada do centro de abastecimento) e no outro ocupando a calçada, na verdade formando uma espécie de ‘caverna escura’, por onde passam os que saem ou chegam ao terminal central de passageiros.

A rejeição ao uso da passarela Conceição Lobo rendeu muita polêmica sobre o tráfego de pessoas naquele trecho entre o Campo Limpo e a feirinha da Cidade Nova. Os hábitos da Feira sempre em discussão….Já esse deserto na passarela da Olímpio tem ainda muita justificativa nesses tempos em que a pandemia a tudo transforma e assusta.