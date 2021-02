Cesinha dos Olhos D’água relembra infância com clipe Vertentes

O cantor Cesinha dos Olhos D’água acaba de lançar “Vertentes”, uma mistura baião com música regional. Gravada no AB Estúdio e composta pelo poeta Adauto Borges, a mensagem da canção traz uma mistura de saudades da infância com uma bela celebração da vida no campo. O single produzido em 2020 pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.

Gravado nos povoados do Rio do Peixe e Serra Branca, no distrito de Jaguara, o clipe também está disponível no canal do artista. Valorizando paisagens e elementos da natureza, o roteiro e direção tem a assinatura do próprio Cesinha. Neto de vaqueiro e filho de agricultores, nasceu na zona rural de Feira de Santana.

Filho de Jaguara, Cesinha dos Olhos D’água é cantor, compositor e amante da cultura popular. Desde menino, é influenciado pelos sambas de roda, cantorias e outras expressões da nossa cultura. O nome artístico é em homenagem à origem de sua cidade natal.

Com participação em diversos concursos de música, foi vencedor do Festival Vozes da Terra em 2002 e 2003, quando recebeu uma comenda da Câmara Municipal de Feira de Santana. O artista também fez parte dos projetos: Trio da Cidade, Quinta na Praça e Festa do Interior da TV Subaé. Há cinco anos formou o grupo Chuá de Cabaça junto com Arquimedes Nascimento.

