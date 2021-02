Live de Samba de Roda da Quixabeira da Matinha neste domingo (21)

O grupo quilombola de Samba de Roda da Quixabeira da Matinha irá apresentar no próximo domingo (21) às 15h30 um workshop sobre o impacto da pandemia no samba de roda seguido por uma apresentação musical. Denominado “Vencedor de Batalha”, o show irá demostrar todo o potencial cultural do grupo, que tocará músicas autorais de diversos momentos de sua história.

O grupo Quixabeira da Matinha foi formado em 1989 por trabalhadores rurais da comunidade quilombola Matinha dos Pretos, em Feira de Santana, que aprenderam a cantar e tocar sem frequentar nenhuma escola de música. O nome veio da Quixaba, planta muito resistente do interior que simboliza a luta e a persistência do grupo ao manter e divulgar a cultura popular tradicional do samba de roda, considerado patrimônio oral e imaterial da humanidade pela UNESCO.

Seus pioneiros foram os cantores e compositores Aureliano Sambador e Mestre Coleirinho da Bahia, autor da canção “Alô meu Santo Amaro”, regravada por nomes como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Carlinhos Brown e Harmonia do Samba.

Com quatro álbuns lançados, sendo um deles um gravado pela Wave Music, e dois documentários (“Quixabeira da Roça: A Indústria Cultural” e “Cantos da Matinha”), o grupo se consolidou como um dos mais importantes expoentes da cultura popular da Bahia. Já tocou em vários estados brasileiros, bem como no exterior, com turnê em Portugal feita 2018.

Este projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço: Quixabeira da Matinha: Live e Workshop

Tema: 32 anos de Samba de Roda Rural

Data: 21/02

Hora: 15h30 (workshop) e 16h00 (live show)

Youtube: https://www.youtube.com/user/QuixabeiradaMatinha

Facebook: https://www.facebook.com/quixabeira.damatinha