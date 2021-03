Zico Sena brilhou no protesto dos patrões

Em meio a reluzentes Hiluxes, Toyotas e outros carros de luxo, Zico Sena chegou com sua bicicleta incrementada e uma panela na mão para dar apoio ao protesto que alguns comerciantes de Feira de Santana fizeram nesta terça-feira contra as medidas restritivas para evitar a propagação da Covid19 que já matou quase 500 pessoas no município.

Zico é uma figura popular e folclórica da cidade, aposentado, participa de todos os movimentos de rua que surgem não só em Feira mas em Salvador e até alhures.

A presença de Zico, que dança, pula, grita e faz piruetas, amenizou o tédio da manifestação, pontuada por ‘discursos’ feitos por funcionários dos donos dos veículos que, com vidros fumês fechados e ar-condicionado ligados, buzinavam estridentemente defronte ao Paço Municipal.

“Somos todos trabalhadores, aqui não tem uma classe social, somos todos iguais,todos são trabalhadores” , insistia um moço no microfone, fazendo sorrir, discretamente, algumas pessoas que assistiam ao movimento na calçada.

“Eu quero trabalhar, eu não quero que meu patrão me demita”, me disse uma moça montada em uma motocicleta popular que acabou confessando que, “de certa forma fui obrigada a vir, né?”, disse com um sorriso de assediada mas conformada.

Nenhum líder patronal mostrou a cara. Não discursaram, nem saíram dos seus veiculos (se é que estavam lá…) presidentes de Associação Comercial, CDL ou Sindicato do Comércio. A ideia, ficou evidente, foi colocar funcionários na “linha de frente” do protesto para parecer algo ‘popular’ e não elitista como de fato é.

A “doida do covid”, como ficou conhecida a jovem senhora que protagonizou na outra manifestação uma cena de histerismo, gravada em vídeo que viralizou nas redes sociais, não apareceu também…,

E então Zico Sena brilhou, como o símbolo maior de toda aquela alienada manifestação.

Viva Zico Sena!