Secretário mostra performance positiva de Feira na cobrança da ‘dívida ativa’

O Secretário da Fazenda do Município, Expedito Elói, enviou esclarecimentos ao Blog da Feira a propósito de matéria sobre a “Dívida Ativa” do Município, hoje em torno de 400 milhões de reais. O Secretário contestou a informação sobre a desenvoltura da cobrança feita a partir de relatório do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (}TCM):

Diante do fato a SEFAZ MUNICIPAL não somente entendeu como oportuno, mas como necessário se manifestar a respeito, caso contrário estaríamos passando atestado de omissos/negligentes.

Num paralelo envolvendo as QUATRO CIDADES de maior importância do Estado da Bahia em 2018, do ponto de vista da arrecadação, observa-se que Feira de Santana desponta como o município de melhor performance na arrecadação da dívida ativa no referido exercício, portanto, 2018…

FONTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA https://www.tcm.ba.gov.br/

CIDADE PERCENTUAL COBRADO 2018 CLASSIFICAÇÃO EM RECUPERAÇÃO FEIRA DE SANTANA 5,80% 1º LUGAR EM RECUPERAÇÃO CAMAÇARI 3,37% 2º LUGAR EM RECUPERAÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA 2,00% 3º LUGAR EM RECUPERAÇÃO SALVADOR 0,53% 4º LUGAR EM RECUPERAÇÃO

ENQUANTO FEIRA DE SANTANA APONTA PARA NÚMERO QUE SE APROXIMA DE 6%, A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, NÃO ULTRAPASSA 1%. Vejamos, a seguir… ? ??

?? A diretora do Departamento de Gestão da Dívida Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ( PGFN ), Anelize Lenzi, estima que por ano, somente 1% da dívida é resgatado pelas instâncias que a cobra.

), Anelize Lenzi, estima que por ano, somente 1% da dívida é resgatado pelas instâncias que a cobra. Esperamos por resultados mais alvissareis, tendo em vista medidas determinadas pelo Prefeito, Dr. Colbert Filho, que estão sendo implementadas e que serão praticadas ainda no exercício em curso.

