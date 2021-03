Sete rios passam pelo município de Feira de Santana

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas através da resolução A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro de 1993,[1] declarando todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA), para ser observado a partir de 1993, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento contidas no capítulo 18 (Recursos hídricos) da Agenda 21.

Sete rios nascem ou passam no território municipal de Feira de Santana: os rios Pojuca, Subaé, Jacuípe – maior de todos – Aguilhadas, no distrito de Ipuaçu, Cavaco – cuja nascente está em Anguera, mais o do Peixe e Tocós, ambos no distrito de Jaguara. Todos eles compõem as bacias hidrográficas do Paraguaçu e do Recôncavo Norte.

“O distrito rural de Jaguara, por exemplo, é banhado por três rios: Tocós, que nasce em Candeal, passa em Riachão e desagua no Jacuípe; o rio do Peixe, que nasce em Barrocas, passa em Serrinha, Candeal, Tanquinho. Todos eles confluem com o Jacuípe, em Jaguara.

fonte: Secom/PMFsa