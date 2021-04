Águas da Lagoa Grande

A criança já nasceu

Falta agora o batizado

Já tem lugar, dia e hora

E o livro será lançado

Virtualmente que seja

Seja presente e esteja

Desde logo convidado.

Cordel, arte e compromisso

Com a história e com o presente

Este livro versa a vida

Da Lagoa e de sua gente

Encarando a covardia

Do racismo a cada dia

Que é um crime deprimente.

Dia 05, às 20 horas

É a live de lançamento

No : @editora.nacarona é o nosso evento

Vai ter muita gente boa

Você e a minha pessoa

Celebrando esse momento.

Romildo Alves é poeta cordelista e forrozeiro