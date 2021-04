Ronaldo foi a Roma e acenou para o Papa

O ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) foi ao encontro do ministro João Roma (sem partido) em Serrinha, onde o enviado de Bolsonaro manteve uma reunião com cerca de 20 prefeitos. Segundo um veículo de imprensa em Salvador, a iniciativa foi “criticada e ironizada’ pelo entorno de ACM Neto, o inevitável candidato das oposições a Rui Costa na Bahia, nas eleições do próximo ano.

A nota, que não cita as fontes, interpreta a ida de Ronaldo a Roma como uma atitude isolada. Nada a ver com o DEM de ACM Neto….vá acreditando….Algo parecido com o segundo turno das eleições presidenciais, quando o prefeito de Salvador se disse “surpreendido’ com a declaração dele de apoio a Bolsonaro.

O ex-prefeito de Feira está sem mandato e já disse que quer fazer parte da chapa majoritária. Quais suas chances para isso dentro da configuração partidária atual das oposições? Pouquíssimas. Há só uma candidatura ao Senado… suas chances não são tão tentadoras. Ronaldo talvez se aquiete com uma candidatura a deputado federal.

Sem mandato é que ele não pode correr risco de ficar. Tem um processo correndo atrás dele e ele precisa das imunidades políticas. Ronaldo, e não ACM Neto, pode atirar para todo lado nesse momento e beneficiar não só ele. Por que então não ir a Roma acenar para o papa Bolsonaro? E tu acha que ACM achou ruim….?

Pelas ruas da Feira ouve-se de tudo…