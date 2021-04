ACM Neto afaga Ronaldo mas vaga na majoritária é outra história…

Ontem o presidente do DEM e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, emitiu um release para a imprensa afagando o ex-prefeito de Feira, José Ronaldo, que foi alvejado por críticas de correligionários após um encontro que manteve com o ministro bolsonarista João Roma, desafeto político do ex-prefeito da capital e futuro candidato a governador da Bahia.

Neto fez questão de destacar o papel de Zé Ronaldo nas articulações para o próximo ano. O elogia soa como um convite para a coordenadoria da campanha.

“Ele pode ocupar qualquer cargo na vida pública da Bahia. É um homem de grande capacidade política, administrativa e tem palavra, compromisso“, elogiou.

Quanto a um lugar para o ex-prefeito na chapa majoritária, ACM Neto colocou um “mas” depois de outro afago:

“Zé Ronaldo é um nome que tem peso político e pode pleitear qualquer posição em uma chapa majoritária, sem dúvida. Mas tenho certeza que o objetivo maior dele, como é o meu, é oferecer o melhor caminho para a Bahia. Não colocamos o interesse individual na frente“