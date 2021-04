não por ser sexta-feira de oxalá, pai da paciência, que eu volto a raimundo nonato e ao mundo dos livros impressos que a pandemia vai ajudar a extinguir ou valorizá-los como relíquias de um tempo não digital.

“à sombra dos tamarindos”…

esse tem orelha escrita por ninguém menos do que o sábio nordestino câmara cascudo, em texto onde a intimidade e admiração está do começo ao fim: “Deus te abençoe, Ventania do Martins, Poeira Dourada de Mossoró, Coração de Anjo, Diabinho do Paraíso. Seu e teu, Luís”

o título é inspirado no soneto de augusto dos anjos, “debaixo do tamarindo” que está transcrito nas primeiras páginas do livro. de memórias.

como já disse, raimundo nonato foi principalmente memorialista. mas tem um romance com um título também muito inspirado: “quarteirão da fome”.

esse livro da foto e outros de outros autores publicados pela “coleção mossoroense’ podem ser acessados aqui em feira de santana nas bibliotecas públicas “arnold silva” e julieta carteado'”. eles foram doados pela fundação vingt-rosado através do escritor poeta caio muniz.

bom dia.

feira de santana, ba,17 de abril de 2020