Confissões de um fascista indignado (Crônicas de pandemia e pandemônios 4)

Os bárbaros entre nós: confissões de um fascista indignado, ou “até que ele é boa gente”

Numa mesa de bar, frente ao mar, ou em qualquer lugar, um ex colega e quase vizinho pede licença para sentar à mesa e começa a falar: Pois é, meu, você pode dizer o que quiser com esse teu jeito de bom menino, de menino educado, que tu não me diz nada, pois a vida é de outro jeito, até parece que você vive num outro mundo. Pedir desculpas, eu? Posso ficar sozinho? Duvido. Há uma estatística que diz que tem mais mulher do que homem no mundo, e, além disso, macho de verdade anda raro.

Olha ali mesmo naquela mesa, tá vendo? A rapaziada de brinquinhos, tatuagens nas costas, nos braços, o corpo sarado, você acha que eles tão se exibindo prá alguma garota? Não, eles ficam assim, se adorando, é um lote de veados, cara, como? você não acha? (não devo contestar, esse cara é mesmo doido, vou fingir que não ouvi e deixar prá lá).

O certo é que não concorrem comigo, não. Por isso, se ela acha que decidiu me deixar, que me deixe. Não, não precisa dizer nada que você não entende do assunto, tu se nega a ver as evidências… (vou ter de ser sincero e botar o pingo no i! senão estouro, esse cara me enlouquece!).

Tu é diferente, cara. Quando eu te vejo de mãos dadas com tua mulher, depois de anos de casados, eu me pergunto se tu é deste planeta ou se tu faz só prá chamar a atenção, ou se tu não é também um veado incubado! Onde já se viu, cara, andar de mão dada com a esposa? Comigo, não. Mulher a gente só toca quando desce escada, ou com a luz apagada, na hora do vamos ver, e assim mesmo sem demorar muito, pois esse negócio de sexo com esposa é algo de problemático, mesmo, que esposa não é uma qualquer prá gente fazer sacanagem, não é mesmo?

Tá rindo de quê? Nada? Melhor então. Por isso, se minha mulher quer engrossar, tudo bem. Está bem, se ela quer assim, que assim seja, se quer encrenca, problema dela. Imagina só se eu vou ter medo de ficar sozinho? Se ela pensa que vou pedir desculpas, ela que espere sentada. Nada fiz de errado. Ou de tão grave, assim, que precisasse de um escândalo desses, de uma lamentação, um nhém-nhem-nhem desses. Que saco! Mulher é bicho atrapalhado, mesmo, a gente não passa sem, mas viver com é mesmo difícil.

Vai mais uma? Tu não bebe nada, meu, parece crente! Mais uma só, que é que tem? Garçom! Pô, que lugar que serve mal, cara, a gente tem de ficar gritando prá ser atendido?! Eu tô nervoso?! Que papo é esse, meu? Nervoso, porra nenhuma, é que se tô pagando tenho de ser bem atendido, vou ficar esperando o quê? Olha ali, o pessoal do lado está sendo atendido e mal sentou-se à mesa, enquanto fico aqui, esperando que o garçom olhe prá cá e veja que estou fazendo sinal. Não volto mais a esse lugar. Não falta bar nesta cidade. Se bem que a cerveja aqui é legal, sempre véu de noiva e o petisco não é dos piores, além da vista pro mar que é uma beleza. Ah, o mané já vem… até que enfim resolveu olhar… uma cerveja bem gelada!

Nervoso, porra nenhuma, cara, mas é que comigo é assim, na risca. Não tem essa coisa de mais ou menos. Ou isso, ou aquilo. Pois é, voltando ao assunto, só prá ver se tu entende, se você é capaz de compreender, pois você estudou muito, lê muito, viaja muito e sempre gente assim parece que fica fora da realidade, com a cabeça nas nuvens, talvez porque conheça outras culturas e perde as referências do lugar onde vive, claro, deve ser isto, mas é que sou do lugar, meu, sou plantado aqui, e minha cabeça segue a tradição. Tradição que não envergonha ninguém, e posso dizer com orgulho que meu avô, se vivo fosse, saberia que sou seu neto, que não nego seu sangue, exatamente por seguir os costumes que ele deixou e meu pai transmitiu. Esse negócio de modernismo, modernidade, comigo, não, só alguma coisa e olhe lá. São muitas modas e o mundo está de ponta cabeça, tudo revirado, tudo se confundindo, mas não na minha maneira de ver, não na minha mente.

Pois é, o problema é que foi comigo e sou do jeito que sou, e não contigo, que poderia ter agido diferente, já que você é como é. Como é que você é? Ora, cara, sem querer ofender, você sempre foi diferente de nós todos, sempre recusou jogar bola, mesmo tendo um bom chute quando estava no ginásio, nunca gostou de bar quando a turma toda se reunia nos bares, continuou estudando mesmo depois de formado, e o que é mais estranho e que a gente comentava, cara, é que tu usava a língua que aprendia na escola, usava o plural, os verbos certinhos, fazia concordância nominal, meu Deus, cara, isso é coisa de boiola, a gente chegava a dizer, mas depois a gente viu que tu era mesmo diferente, que gostava de mulher, mas era diferente, talvez por pensar demais, pois vivia sempre lendo, com a porra de um livro na mão, caladão… tu é mesmo estranho, cara, a gente se dá bem, mas eu te olho meio atravessado, assim como um animal de raça que a gente se acostuma, um cachorro pitbull, a gente não sabe ao certo com o quê lida, desculpa a franqueza, tu acha graça, é? Taí, se fosse eu que ouvisse isso já tinha partido prá briga, e tu fica sorrindo, parece até que tá curtindo com minha cara. Tá não, né? Ah, ainda bem, pois detesto ser motivo de graça prá macho.

Pois é, meu, chegou uma empregada nova lá em casa depois que a outra se aposentou. Bonitinha, os peitinhos ainda duros, sabe cumé, né? Precisa ver as curvas da garota. Qualquer homem ficava doido, cara. Depois, só sorrisos e aí me confundiu todo. Achei que o brilho dos dentes fosse um aceno prá chegar mais e numa tarde em que sabia que a mulher tinha ido prá reunião de pais na escola dos meninos, cheguei mais cedo e já no quarto chamei a empregadinha, precisando de seus serviços… Ela chegou e me encontrou no banheiro, toalha na cintura, pedindo prá ela procurar as meias debaixo da cama, o sorriso dela tinha se apagado, mas eu estava tão doido prá pegar a mulher que não reparei na hora… foi ai que quando ela se abaixou, no momento exato em que a agarrei pelas ancas, deixei cair a toalha e recebi um safanão, um tapa na cara…onde já se viu, cara, empregadinha dar tapa na cara de patrão? Por uma besteira dessas? Não aguentei e joguei a moleca em cima da cama, pronto prá fazer o serviço, mas os gritos da miserável me atrapalharam, achei que a vizinhança toda ia saber e estava pronto prá desistir, quando a porta se abriu e a patroa entrou parecendo uma louca. Nem tive tempo prá me arrumar, a toalha jogada longe pelos pés da vagabundinha, eu nu, cara, na cama com a doméstica, realmente não foi uma cena legal, mas eu expliquei, tentei argumentar, pedi perdão, prometi jamais fazer de novo e não seria difícil, pois jamais peguei empregada na nossa própria casa, sempre quando aparecia uma gostosinha, dava um jeito pra dar uma carona, alegando o adiantado da hora, o risco da noite, reconhecimento pela hora extra, sabe cumé, e aí sim, se dava jeito, faturava, então não seria impossível prometer, mas a mulher enlouqueceu, se achou ofendida, humilhada, coisas dessas feministas sapatões que ficam fazendo a cabeça das esposas, só deve ser,… como?… tu não acha, não?

Tua opinião num vale, cara, tu é de outro mundo, já te disse,… como?…. E tu quer o quê, que eu me humilhe mais ainda e vá de novo pedir perdão, mais uma vez, correndo o risco de ser outra vez enxotado?

Fascista, eu? Que negócio de conversa besta, de comunista, esta tua! Fascista? Por que sou um homem que preza a família, a tradição? Que exijo respeito? Então sou fascista, mesmo. Que ama sua pátria? Que respeita a propriedade privada? Que considera a Liberdade o bem mais importante da vida? Mas com gente como tu não adianta conversar, explicar, nada… Desculpa a sinceridade, mas se o mundo está assim entortado é por causa de gente como tu. Por isso é que te digo, cara, deixa prá lá, vai dar um trabalho retado fazer essa separação, mas se ela pensa que vai botar macho dentro de casa pra viver com a pensão alimentícia dos dois meninos, mas não tem lei que me faça pagar pensão alimentícia a dois meninos, ela que não se faça de besta que tomo os filhos, pois não vou admitir alimentar homem prá transar com mulher minha.

Ela não vai estar mais casada comigo?! E quem te disse isso?! Essas ondas são coisas de gente afrescalhada, cara, tu acha que um cara como eu vai ficar dando bobeira? Eu vou ficar sem mulher? Qual o quê, meu, fica na tua que machos não têm frescura, não, fique sabendo, basta ver as evidências! Vá desculpando o jeito franco do falar, porque você sabe que no fundo sou também um cara legal, não é mesmo?

