Ministro de Bolsonaro promete duplicação do Anel de Contorno

O Governo Federal liberou mais de 22 km da duplicação da BR-101. O evento, na última segunda-feira, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A duplicação irá do entroncamento da BR 101 com a BR 324 até a divisa com Sergipe. Um dos principais corredores rodoviários do Brasil, a rodovia corta o país de Norte a Sul e atravessa 12 estados.

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, prometeu mais obras na região, como a duplicação da BR 116 na direção de Serrinha e do anel de contorno.

No evento, o presidente fez afagos ao prefeito, destacando que ambos foram colegas na Câmara dos Deputados, além de criticar governadores e sugerir a necessidade de um “novo grito de independência” a favor da liberade e contra as medidas restritivas impostas pela situação sanitária.

