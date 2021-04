Duplicação do Anel de Contorno é prometida de novo

Não é de hoje que se promete solução para o Anel de Contorno da Feira de Santana. Há mais de duas décadas que ministros da Infraestrutura ou dos Transportes garantem que, nos próximos meses, a duplicação da perigosa via com cerca de 22 quilômetros de extensão vai sair do papel. Essas promessas atravessaram os mandatos de quatro presidentes – Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT), Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) – e, com Jair Bolsonaro, o “mito”, não vem sendo diferente.

Sábado (10) houve mais um pitoresco capítulo da extensa novela. Em visita à região, o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), disse que Jair Bolsonaro o incumbiu de resolver a questão do Anel de Contorno, embora sua pasta não tenha nenhuma relação direta com a iniciativa. Mas revelou que já tratou do tema com o titular da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Não forneceu detalhes, nem prazos, nem eventuais recursos previstos.

Apesar da consistência de algodão, o anúncio foi recebido com estardalhaço pelos apoiadores de Jair Bolsonaro aqui na Feira de Santana. A questão é que, há quase dois anos, o próprio “mito” fez o mesmo anúncio num evento em Vitória da Conquista. Como sempre, soou vago e impreciso. De lá para cá, como se sabe, nada saiu do papel. E, agora, a promessa foi mais uma vez renovada.

Será que há recursos para a iniciativa no orçamento de 2021 que está aí, atravancado, imerso numa interminável polêmica? Caso haja – e dependendo do montante – tudo bem: estão sendo dados os primeiros passos. Se não, tudo indica que nada decolará e as promessas serão requentadas novamente ano que vem, quando acontecem as eleições presidenciais. A pandemia servirá como excelente pretexto para a morosidade.

São incontáveis as reportagens ao longo dos anos sobre os riscos, o tráfego pesado, a má conservação e os acidentes no Anel de Contorno. Vá lá que o trecho sul – um dos mais problemáticos – foi duplicado há alguns anos. Mas os riscos continuam no extenso trecho que permanece à espera de duplicação. Não são raras as notícias de acidentes e atropelamentos, inclusive com vítimas fatais.

A visita de João Roma – deputado federal até há pouco vinculado ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto – repercutiu mais pela conotação política. Cogitam sua indicação até como candidato a governador da Bahia, com o apoio de Jair Bolsonaro. Mas, com especulação ou não, a visita do ministro atraiu as presenças de dezenas de prefeitos e políticos da região.

Por fim, é bom reiterar: caso já haja recursos – ou pelo menos um projeto em elaboração – para a obra do Anel de Contorno, tudo bem. Caso não, será mais uma promessa, como dezenas de outras ao longo das últimas décadas…