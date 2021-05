Morreu Dionísio Pereira, líder quilombola e sindicalista rural em Feira

Dionizio Pereira Fonseca 74 anos, morreu nesta segunda,10, ao meio-dia, em sua residência.

Líder quilombola rural, da comunidde da Matinha e Candeal 2, Dionísio foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana e dirigente do polo sindical da região de Feira.

Dirigiu o Sicoob Feira e participou da diretoria do MOC ede movimentos católicos

Ao comunicar sua morte através do Instagram com a foto que ilustra essa nota, Railma Santos (ao centro) , pesquisadora sobre quilombos locais, o chama de “griô”, uma pessoa que detém a memória do grupo e funciona como difusor de tradições.

“Fechou-se uma biblioteca gigante” escreveu Railma.(clique)

O sepultamento do corpo de Dionísio será às 15 horas desta terça-feira,11, no cemitério de São José das Itapororocas, no distrito de Maria Quitéria.