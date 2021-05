Segunda-feira nas escadarias do Centro de Abastecimento

eu não sei nem mais o que dizer de tanto que já disse…vcs q pensem olhando a foto.

digo apenas que aí onde está esta senhora, Dona Brasilina conhecida como Dona Lina, com o guarda chuva e toda a dignidade de uma feirante, é uma das escadarias do centro de abastecimento, que liga galpões a galpões, no terreno desnivelado onde foi construído há mais de 40 anos.

aqui a feira livre resistiu à primeira grande expulsão e aqui resiste às ‘novas’ transformações do espaço urbano e cultural da feira de santana.

segunda-feira, 17 de maio de 2021.