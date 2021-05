Lembrando aquela Câmara Municipal

Há 69 anos – maio de 1952

Nascido no antigo Camisão, hoje Ipirá, velho conhecido de Vargas no tempo da ditadura, João Mamona, assumiu a vereança na 2ª legislatura.

Foi dele o projeto de lei que batizou com o nome do poeta Francisco Sales Barbosa a biblioteca da câmara (ainda existe?)

Com a estrutura de um jequitibá, assim reagiu depois de um aparte do vereador Tito Machado (foto) ,tio do poeta Franklim Machado.

–Acabamos de ouvir o machado cego.

Tito foi à réplica sem piedade:

– Mas serve, excelência, para derrubar mamona…

Adilson Simas é jornalista com longa experiência em Feira de Santana. Passou pelos jornais “Situação”, “Feira Hoje”, “Folha do Norte”, “Diário de Notícias”, “Tribuna da Bahia”, “Diário da Feira”, “Folha do Estado”, “Tribuna Feirense”, bem como participou de programas na Rádio Sociedade e Rádio Povo. É autor dos livros “A História do Fluminense de Feira (1954-1972)”, e “Túnel do Tempo”.