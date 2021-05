O Samba de Bié – Sanfoneiros da Feira

o ‘samba de bié’ nas segundas-feiras no centro de abastecimento sobreviveu até o advento do shopping. era uma jam session nordestina.

Francisco de Sena, o Bié dos Oito Baixos (foto) era o ‘dono da festa’ mas tocava na sua sanfona quem chegasse.

é o caso desse vídeo : na sanfona de Bié está André Galdino, o Baio do Acordeon.

26 de maio, Dia Nacional do Sanfoneiro

