Comissão de Vereadores faz audiência pública com comunidades quilombolas de Feira

A Comissão de Reparação, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Proteção à Mulher da Câmara de Vereadores de Feira de Santana realiza no dia 1° de junho, a partir das 14 horas, uma audiência pública para “escutar e acolher as demandas das comunidades quilombolas para a futura elaboração de políticas públicas no Município”