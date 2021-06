Os bloquetes avançam pela Marechal

Os “bloquetes tácteis intertravados ecologicamente auto sustentáveis” do ‘Projeto Centro’ da Prefeitura avançam pela Marechal no sentido do Map.

A velha rua da Feira de Santana, onde já teve até estádio de futebol, busca outra vez o rejuvenescimento. Cenário de moradias e muito comércio ao longo desses últimos anos, passou por muitas transformações.

Os bloquetes já passaram da rua de Santana, espalharam-se pela frente do G. Barbosa e a ‘confusão’ agora está ali à altura do Beco do Mocó.

Não me aventurei na segunda-feira a ir até o final da rua, constatar ‘in loco’ a situação dos bloquetes e comprei meu feijão verde (a seis reais o litro) maxixe e quiabo, na banca da freguesa antes da entrada do Beco da Energia onde certamente também chegarão os “bloquetes tácteis intertravados ecologicamente auto sustentáveis”.

***

Tabuleiro de Madá – Colega e amiga ‘das antigas’, quando havia Feira Hoje, galos, noites e quintais, Madalena de Jesus (foto) resgata dos alfarrábios crônica minha no Folha do Estado em décadas passadas e publica no blog Tabuleiro da Maria (clique)

Rádios – A música de Bié dos Oito Baixos vem tendo uma excelente aceitação junto aos programadores das rádios feirenses. O disco produzido por Uyatã Raira (clique) vai além do regionalismo, ele universaliza o samba de Bié, uma sonoridade que sai das entranhas das feiras livres.