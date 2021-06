Vereador defende a zona rural de Feira e ironiza Colbert

“Na zona rural, prefeito e secretário Pablo Roberto (de Agricultura), infelizmente as pessoas ficaram sem sementes, sem poder fazer as plantações na zona rural . Muitas fizeram suas roças, usaram tratores para arar suas terras, mas as sementes não foram entregues. O nosso prefeito não teve carinho e amor pela zona rural, que estava clamando pelas sementes e elas não chegaram. Parabéns, prefeito. O senhor está de parabéns com a nossa zona rural”.

O discurso irônico é do vereador Luiz da Feira (PROS) em sessão na Câmara Municipal nesta quarta (23).

De acordo com o vereador, as atitudes do gestor público e do secretário prejudicaram os agricultores, especialmente neste período de São João.

Ele também pontuou as bandeiras que defende e disse que, em primeiro lugar, vem a saúde, que está acima de tudo. “Depois da saúde vem o trabalho, e em nossa cidade o desemprego está muito grande. Por isso estou criticando a falta de entrega das sementes, porque seria o ganha-pão de muitos agricultores”.

Luiz da Feira continuou: “Em terceiro lugar vem a educação e, depois, a segurança pública. Esses são os fatores principais que devem ser observados por um gestor público em nossa cidade. A situação no momento é preocupante, mas estou aqui para lutar por toda a população, pelos taxistas, camelôs, empresários, e pelos moradores da zona rural, porque vim de lá e sei a necessidade daquele povo”.