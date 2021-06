Colbert corta distribuição de sementes para plantio na zona rural de Feira

Um surpreendente documento emitido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Feira de Santana fez a Prefeitura de Feira suspender a aquisição de sementes de milho e feijão que seriam distribuídas entre agricultores da zona rural do município.

Como argumento, supostamente técnico, o Conselho sugeriu a suspensão ao prefeito Colbert Filho (MDB) afirmando que “o período não é mais adequado para o cultivo, como não há também condições climáticas favoráveis”.

Ocorre que muitos agricultores, aproveitando as chuvas recentes e as boas previsões climáticas, aguardavam as “sementes do governo” para fazer novos plantios de subsistência que são a base do uso dessas sementes distribuídas pelos governos. A decisão pega de surpresa inúmeras famílias que contavam com essa providência. A informação que circulava entre os agricultores era de que as sementes seriam distribuídas agora. Aconteceu exatamente o contrário.

Tradicionalmente a Prefeitura faz essa distribuição, tendo em vista a quantidade de pequenos agricultores que mesmo nas últimas chuvas ainda fazem plantios e levando em consideração que Feira tem oito distritos rurais.

“O recurso será investido de outra forma na zona rural. O conselho voltará a se reunir, na próxima semana, para definir se essa verba será aplicada, por exemplo, na criação de galinha caipira, de peixes ou aquisição de máquinas ou carro pipa”, informou o secretário da pasta Pablo Roberto Gonçalves afirmando também que o processo licitatório está mantido, mas que o contrato só será executado em 2022. O recurso é de aproximadamente R$ 1 milhão.