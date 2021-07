Ladeira do Centro de Abastecimento

Daqui a uns anos, quando o Centro de Abastecimento tiver se apagado de vez da geografia urbana, será chamada de Ladeira do Xoping de Elias. Por enquanto, vamos continuar a nomeá-la assim como está no título.

Mas isso não importa…a rua Recife,mesmo com a avenida Olímpio Vital, paralela e larga, será sempre vital ao fluxo de pessoas e veículos entre o centro histórico da cidade e aquele núcleo comercial que se estende pela avenida Canal.

A Rua Recife (que parece ganhar outro nome no meio dela, como é costume feirense) cai dentro do Xoping. No primeiro projeto apresentado à população não chegava a isso. Os estacionamentos e os dois galpões (Carne e Farinha) não seriam açambarcados como de repente foram.

Mas isso não importa… o que importa agora é apressar a obra da Rua Recife para viabilizar o Xoping e por sua vez o que resta do Centro de Abastecimento. Feira é povo.