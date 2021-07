Quixabeira da Matinha leva samba para o rádio próximo domingo (1)

O grupo de samba de roda Quixabeira da Matinha irá participar no próximo domingo (01/08) às 14h30 do programa “Resenha Interativa”, transmitido pela Rádio Quilombo FM. Integrantes do grupo irão conversar com a equipe da rádio e, é claro, compartilhar seu rico repertório de samba de roda com os ouvintes.

A Rádio Quilombo FM é uma emissora comunitária do Quilombo Candeal 2, no Distrito da Matinha. Além da frequência de 106,7 Mhz, a rádio também transmite parte de sua programação em sua página do Instagram (clique).

O grupo Quixabeira da Matinha foi formado em 1989 por trabalhadores rurais da comunidade quilombola Matinha dos Pretos, em Feira de Santana, que aprenderam a cantar e tocar sem frequentar nenhuma escola de música. Seus pioneiros foram os cantores e compositores Aureliano Sambador e Mestre Coleirinho da Bahia, autor da canção Alô meu Santo Amaro, regravada por nomes como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Carlinhos Brown e Harmonia do Samba.

Em março, no Dia Internacional da Mulher, o Blog da Feira lançou um curta-entrevista no qual Dona Chica do Pandeiro, matriarca do grupo e viúva do mestre Coleirinho, compartilha suas memórias e apresenta algumas de suas canções favoritas.

Confira abaixo o curta completo:

O que? Participação do grupo “Quixabeira da Matinha” no programa “Resenha Interativa”

Onde? Rádio Quilombo FM – 106,7 Mhz no Distrito da Matinha ou pelo Instagram

Quando? Domingo (1 de agosto) a partir das 14h30