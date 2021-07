Vereadores falam em passarela para pedestres no Feyraguai

A construção de uma passarela e a disposição de agentes orientadores de trânsito na avenida Rio de Janeiro, nas imediações do Feiraguay, são medidas necessárias para garantir a segurança da travessia de pedestres.

A avaliação foi feita pelo vereador Luiz da Feira (PROS) na Câmara Municipal.

No trecho, há alguns dias uma vendedora de milho, Cleonice Maria da Silva, 35 anos, foi atropelada e arrastada por um caminhão

O parlamentar afirma já ter convidado o superintendente Municipal de Trânsito para analisar o fluxo na região e o pouco tempo disponível nos semáforos para a travessia dos pedestres no cruzamento e na avenida

Além dos moradores de bairros adjacentes, a região do entreposto também recebe um grande fluxo de pessoas de outras cidades que viajam à Feira de Santana para fazer compras no Feiraguay, reforçou o vereador Galeguinho (PSB). Com isto, há uma circulação ainda maior de pedestres, reforçando a necessidade das passarelas e agentes orientadores de trânsito.