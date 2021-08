Bahia registra 484 novos casos de Covid-19 e mais um óbito neste domingo

O boletim epidemiológico deste domingo (8) traz a notificação de somente um óbito por Covid-19. A Vigilância Epidemiológica do Estado, no entanto, ressalta que este número refere-se apenas à única morte que teve seu registro confirmado e validado hoje. Nos sistemas da Vigilância Epidemiológica constam ainda 19 mortes notificadas sem a documentação completa e outras 31 com declaração de óbito que constam a Covid-19 e outras causas associadas, como neoplasia. Estes óbitos foram encaminhados para análise da Câmara Técnica.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 484 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,0%) e 791 recuperados (+0,1%). Dos 1.202.434 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.172.853 já são considerados recuperados, 3.626 encontram-se ativos e 25.955 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.456.615 casos descartados e 229.421 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo. Na Bahia, 51.549 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Com 6.731.405 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose, dos quais 2.821.322 receberam também a segunda aplicação, e mais 251.686 vacinados com o imunizante de dose única, até as 17 horas deste domingo, a Bahia já vacinou 63% da população baiana com 18 anos ou mais (estimada em 11.084.666) com, pelo menos, a primeira dose. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel https://bi.saude.ba. gov.br/vacinacao/.

Em Feira de Santana, pessoas com 27 anos ou nascidas até 1994 poderão receber a vacina já na segunda.