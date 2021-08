Após pressão de vereadores, Prefeitura anuncia ‘linha 2’ do BRT para setembro

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou, na tarde de ontem (25), o início das operações da chamada “linha 2” do BRT. O novo itinerário liga a região central do município até o bairro da Mangabeira, passando pela av. João Durval e Ayrton Senna. Também serão abertos três novos terminais do BRT situados na avenida Noide Cerqueira, ao lado do Shopping Avenida, na Pampalona e o da Ayrton Senna.

A movimentação do governo municipal vem após a aprovação, na quarta-feira (18) da semana passada, de um requerimento da Câmara de Vereadores que busca informações relacionadas à mobilidade urbana e o planejamento da cidade, especificamente a atual situação do BRT em Feira de Santana.

Apresentado pelo vereador Emerson Minho (DC), o requerimento nº 157/2021 foi encaminhado ao superintendente municipal de Tânsito, Cleudson Almeida; ao secretário de Transportes e Trânsito, Saulo Figueiredo, e ao prefeito Colbert Martins Filho.

Também ontem (25), uma comissão formada pelos vereadores Silvio Dias (PT), Jhonatas Monteiro (PSOL) e Porfessor Ivamberg (PT) visitou os terminais do BRT em funcionamento e os vereadores percorreram o trajeto da linha 1. Segundo Monteiro, foi constatado que o sistema “é a maior fraude que Feira de Santana já viu”.

“A avaliação é que a gente não tem BRT. As catracas não funcionam, não tem sinalização, não tem faixa exclusiva, os ônibus não deveriam ter cobrador, mas tem o cobrador. A porta está sendo aberta do lado errado, com risco dos passageiros descerem no meio dos carros e serem atropelados.”, avaliou Ivamberg Lima.