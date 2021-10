Chineses estão comprando terras na Matinha

A notícia de que chineses estavam medindo terras na Matinha correu nos grupos de ZAP daquele distrito rural durante o feriado desta terça-feira.

A informação surgiu primeiro no grupo “Quilombo Matinha dos Pretos” através de um áudio do sambador líder do grupo de samba-de-roda Quixabeira da Matinha, Guda Moreno.

Não há i formações ainda sobre a área em medição mas a informação mexeu com os moradores que temem uma “invasão” com a consequente descaracterização cultural e social do distrito, além de outras transformações.

Recentemente moradores quilombolas do distrito fizeram uma manifestação sobre a instalação de linhas de alta tensão na localidade.

Os chineses em Feira de Santana fazem parte do grupo que administra o Shopping Popular e são donos de diversas lojas no centro comercial varejista de Feira.