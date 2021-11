Micro-ônibus vão transportar passageiros da zona rural de Feira

A Prefeitura de Feira de Santana começa hoje a reorganizar o sistema de transporte público em algumas áreas rurais do Município afetadas pela crise no transporte que paralisou as empresas que operavam o transporte com ônibus convencionais.

Os trechos onde os micro-ônibus vão trabalhar são os seguintes:as linhas 50- São José/Praça do Tropeiro via Carro Quebrado, 52 – Candeia Grossa/ Praça do Tropeiro, 123 – São José/Faz. Morro/Terminal Norte e 124 – Santa

Quitéria/Adelba/Terminal Norte do STCU.

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) convocou todos os permissionários do Sistema de Transporte Público Alternativo e Complementar (STPAC), que possuem ou possam dispor de micro-ônibus com catraca, a comparecerem HOJE, 10, às 11h, na sede do órgão municipal, a fim de manifestar interesse em operar, em caráter emergencial,