Senzala da UEFS está no chão: “e assim morrem vários sonhos”

“E assim morrem vários sonhos“, diz o artista Don Maths que gravou e publicou no Instagram um vídeo mostrando o que restou da famosa “Senzala” do campus da Universidade Estadual de Feira de Santana.

Maths, assim como diversos artistas de algumas gerações que estudaram na UEFS ‘passaram’ pela Senzala. (AQUI)

Do local, um quarto de obras abandonado, surgiu um movimento cultural e de vivência universitária que chegou a incomodar os Reitorados que não viam com bons olhos aquele campus dentro do campus. A área da Senzala era “totalmente liberal”.

O coletivo Senzala chegou a promover eventos culturais de grande repercussão na cidade, principalmente entre os jovens, inclusive algumas “calouradas” da Uefs.(CLIQUEAQUI)

A derrubada da Senzala provocou protestos em redes sociais.

O reitor Evandro Nascimento ainda não respondeu ao nosso questionamento sobre o fato.