Morreu José Fróes da Motta, aos 98 anos, em Feira

José Fróes da Motta está no ‘andar de cima”.

Neto do ex – intendente Agostinho Fróes da Motta; sobrinho do ex – prefeito Eduardo Fróes da Motta; amigo irmão do ex – prefeito Colbert Martins.

José Fróes da Motta militou no PSD, MDB, PMDB. No ano passado, com 97 anos, Motta não pensou duas vezes:

Foi a Escola Georgina Erismann e, sempre disciplinado, aguardou o momento para votar em Colbert Filho, eleito prefeito nas eleições municipais de 2020.

Motta teve bonita passagem na terra de Padre Ovídio. Desde a criação do Clube do Cavalo com o velho Colbert

ao desfile pelas ruas da cidade com o Rei Luiz Gonzaga.