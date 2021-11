Zé Araújo, 60 anos de sanfona

Zé Araújo é sanfoneiro de nascença, pode-se dizer assim sem precisar recorrer a exame de DNA.

Ele conta a história com orgulho.Aos quatro anos os dedos do menino já deslizavam pelo instrumento que não largou até hoje, aos 64 anos de idade, vivendo na profissão da música.

É verdade que na Bahia quem gosta de uma boa música bem executada nesse instrumento maravilhoso, conhece Zé, e não pensem que por ser sanfona, nordeste, caatinga, é só forró que rola na sanfona do filho de Santa Bárbara, aqui perto da Feira…não! Zé Araújo é pop, transita por estilos, tem ele o seu próprio, é compositor e intérprete autoral.

Nesse vídeo, gravado no meio do ano, em uma tarde de sábado na Cidade Nova, Feira de Santana, um pouco do talento e da experiência de Zé Araújo: