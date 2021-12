Foquei na vendedora de maçãs sempre deliciosas nas ruas mas o zoom não abriu e terminei clicando essa cena urbana composta profundamente comum nessa esquina onde começa a Marechal, a Rua Mal. Deodoro como está escrito na placa vermelha ao fundo. A van e o cobrador na porta grita o percurso e o destino, a kombi dobra no sentido do G. Barbosa, o homem de boné quer atravessar a rua e as duas baianas batem pernas no comércio do centro histórico da cidade da Feira.

