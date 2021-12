Bahiater e Adab reforçam o combate à febre aftosa na Bahia

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) realizou uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e com a Bahiater, com o objetivo de estabelecer uma parceria no âmbito da defesa sanitária animal. A ideia é desenvolver ações, especialmente na geolocalização de propriedades e na vigilância para Febre Aftosa, para que os pequenos produtores também tenham acesso aos programas sanitários.

O principal intuito da parceria é aumentar o número de notificações para a Febre Aftosa e melhorar o percentual de propriedades geolocalizadas. Esse trabalho pretende ampliar a eficiência do serviço veterinário estadual e atuar com rapidez quando ocorrer alguma emergência sanitária para a doença. Além disso, a atuação em conjunto com a Bahiater e outras entidades estaduais pode otimizar o aproveitamento de recursos humanos, uma vez que se pode contar com técnicos e outros profissionais em campo que já desenvolvem atividades com produtores.

“É uma parceria histórica que estamos firmando com a SDR e com a Bahiater. O objetivo maior é aumentar a participação da agricultura familiar na defesa agropecuária estadual, com ênfase nas ações de combate à Febre Aftosa e na geolocalização de propriedades. A gente buscou a SDR justamente para aumentar a participação dos pequenos produtores no processo de vigilância da Febre Aftosa e geolocalização”, enfatiza José Neder, coordenador do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA) e fiscal estadual agropecuário da Adab.