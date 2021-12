Relógio do Rotary é o nosso Borba Gato que não merece ser queimado

Erguido no canteiro central do segundo quarteirão da avenida Getúlio Vargas no começo da praça da Alimentação em Feira de Santana, há quase 25 anos, o Relógio do Rotary está em reforma e envolto em andaimes. (foto)

Em uma das “bolas” do esquisito “monumento” de mau gosto (avaliação que que o tempo e a convivência vão amenizando) já não está mais a marca Bahia Artes Gráficas, empresa que pertencia ao falecido (2013) empresário rotariano Antônio Gonçalves que também fundou uma Revista mensal voltada para o interior da Bahia, a Revista Panorama.

Sobre este equipamento há algumas versões. Uma delas, e a mais popular, simplesmente atribui o projeto ao arquiteto Amélio Amorim. Há uma outra que vai mais além: este relógio ali implantado não passaria de uma réplica em fibra de vidro de um projeto em dimensões e altura grandiosas, do mesmo arquiteto, mas para alojar não um relógio analógico mas digital e concebido também aqui em Feira pelo irmão dele, considerado cientista, o engenheiro Drance Amorim. Histórias da Feira.

O fato é que o relógio está sendo limpo, o último serviço foi feito em 2019, e agora com essa pequena e imperceptível mudança visual para a maioria dos que ainda olham para esse trambolho urbano. O Relógio do Rotary é o nosso ‘Borba Gato’, em exagero e feiura, mas não merece ser queimado.