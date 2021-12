Poesia de Antônio Brasileiro

EU NÃO QUERIA SAIR DAQUI

/ Eu não queria sair daqui.

Pelo menos esta noite eu não queria sair daqui.

Positivamente não queria.

O coração bate num compasso bom,

o silêncio do vulto daquelas árvores é bom.

Até o ronco distante de caminhões na estrada é bom.

Fazem-me pensar que existo, porque tudo existe.

Ou porque existo, tudo existe.

Mas este não é também o momento de filosofar.

Filosofar é sempre viver menos.

O que eu não queria mesmo era sair daqui.

Pelo menos esta noite. Uma noite, bem se vê, igual

a todas: a ordem material das coisas anda

sobre os trilhos.

Ademais – ora, ademais! seremos agora prosaicos? –

já naveguei alguns mares voei alguns ares fiz uns

rastros (leves, é verdade), de modo que –

não, não sairei

daqui.

/ Olho o céu já quase escuro

e sinto uma certa pena das estrelas.

Sou mais feliz que todas as estrelas.

As pernas estiradas sobre a mesa,

vejo-as passar – e eu aqui.

Parte de nós

é carne

ou que nome se dê ao álcool maior, à

razão esquiva, esta boba que sequer bebe

ou vê aquelas estrelas

como as vejo, passageiras.

Porque toda estrela é passageira. Na palma

da nossa mão, pesa um oh!

/ Mas não vens. Nem te quero

– carne, metafísica ou lucidez – não

te quero. Estou aqui e hei de estar aqui.

Aquela que chamei de Ana morrendo um pouco

no peito. E envelheço. Ana,

não. Ela é a mesma nos seus vinte anos.

Inventar é parar o tempo, eterno é o que amamos. Ana

está aqui. Eis que chega. Vem da fonte.

Passou por mim com o jarro de água no ombro,

a blusa molhada a transluzir seus seios.

Mas é noite, não a vi. Não a vi.

Ana é só o vulto a confundir-se com a Ursa

Maior. Nesta cadeira

conto dias. E escurece. Um homem

é só esse contar dos dias enquanto a noite desce.