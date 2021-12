RIP Cid Teixeira! por Alana Freitas

RIP Cid Teixeira!

Um Historiador ímpar! Tive a honra de entrevistá-lo em sua casa há 20 anos por ocasião da minha pesquisa de mestrado sobre Lulu Parola.

Por intermédio de Aleilton Fonseca , meu orientador, passei uma manhã conversando com essa biblioteca!

No dia me perdi na Pituba e não conseguia chegar em sua casa no Parque Nossa Senhora da Luz, ele foi me encontrar numa padaria e brincou muito com o fato de eu ser de Feira de Santana, estar acompanhada de um namorado árabe, ser tão jovem e “gostar dessas velharias”.

Contador de causos, memória prodigiosa!

Um momento especial que nunca esqueci. Sabe aqueles dias que você agradece por suas escolhas terem te levado ali. Um conhecimento e simpatia sem medidas, daqueles intelectuais que não se fazem mais!

Alana Freitas é professora e escritora.