Evangivaldo Figueiredo no “andar de cima”

Advogado e professor, 75 anos, a viagem aconteceu na noite desta sexta-feira, 24

Ele foi vereador e chegou a presidência da câmara de Serra Preta.

Mas foi em Feira que mais exercitou sua militância política. Aqui foi chefe de gabinete no curto terceiro mandato de José Falcão.

Exerceu o mesmo cargo no tempo de Clailton Mascarenhas, que também o nomeou secretário de Serviços Públicos.

No governo de Waldir Pires, pelas mãos de Colbert e Pinto, dirigiu a antiga Direc 2. Já no tempo de Nilo Coelho chegou à procuradoria da autarquia Centro Industrial do Subaé.

Evangivaldo comandou o Bahia de Feira e foi presidente da Liga Feirense.

Seu sepultamento aconteceu nesta tarde de sábado, 25, em Anguera, município onde nasceu.