Prefeitura recebe até hoje propostas para ‘Central de Abastecimento Atacadista’

O prazo estabelecido no Chamamento Público da Prefeitura de Feira de Santana se encerra hoje, segunda-feira, 3, para as empresas entregarem propostas para a implantação da Central de Abastecimento Alimentar Atacadista que vai substituir o setor de atacado de frutas e verduras do Centro de Abastecimento, também conhecida como Ceasinha, que será extinto.

No documento estão diversos ‘considerandos’ justificando a medida de iniciativa da Secretaria de Planejamento.

Em entrevista à rádio Transbrasil, semana passada, o prefeito Colbert Martins (MDB) “deixou escapar” o local onde será construída a Central, o distrito de Humildes, zona leste do Município.

O Chamamento foi publicado no início do mês de dezembro passado no Diário Oficial do Município e nele constam oito condições entre estas a de que “o empreendimento deverá ser implantado em terreno com área igual ou superior a 400.000 m2, fora do centro da cidade, num raio de até 25km do centro comercial de Feira de Santana.”

1 – O projeto compreendido na proposta deverá considerar a implantação e a exploração da central de

abastecimento atacadista de gêneros alimentícios por conta e risco integral do proponente, o qual deverá dispor de

todos os recursos necessários para o desenvolvimento do empreendimento.

2 – O empreendimento deverá ser implantado em terreno com área igual ou superior a 400.000 m2, fora do

centro da cidade, num raio de até 25km do centro comercial de Feira de Santana, de modo a possibilitar a

implantação da central de abastecimento, bem como de empreendimentos correlatos que confiram

sustentabilidade ao negócio e fortaleçam o ecossistema logístico de Feira de Santana, assim como acomode a

demanda atual e futuras expansões.

3 – A proposta apresentada deverá contemplar ainda: os principais contornos do empreendimento,

tipologia de atividades a serem desenvolvidas, localização e área do empreendimento, investimentos previstos e

respectivo cronograma, estimativa de empregos gerados, estimativa do aumento de arrecadação tributária, fluxo de

caixa do projeto considerando o horizonte projetado, dentre outros aspectos relevantes à compreensão da

proposta.

4. A proposta deverá indicar e demonstrar a capacidade financeira e fontes de recursos para a implantação

do projeto, de preferência com recursos próprios ou recursos captados junto ao setor privado ou findos de

investimentos.

5 – As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do dia 03 de janeiro de 2022, à Secretaria

Municipal de Planejamento, na Av. Sampaio, n° 344, 1º andar Centro, Feira de Santana-Bahia.

O Município de Feira de Santana terá o prazo de até 15 (quinze dias) para se manifestar.

foto: início da construção do Shopping Popular em área do Centro de Abastecimento. Arquivo/BF