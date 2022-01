Nova coleção de selos dos Correios ressalta importância dos “Insetos Benéficos”

Com o título “Insetos benéficos”, já está disponível a coleção de selos que é resultado da parceria entre a Embrapa Meio-Norte e os Correios e Telégrafos. Os selos, que começaram a circular no mercado este mês, terão lançamento oficial para o público infanto-juvenil e ambientalistas em fevereiro.

O título na parte direita da peça, e, no canto inferior esquerdo, o nome popular do inseto representante do grupo. ” A ideia é trabalhar com o público infantil para conscientizar as crianças sobre a importância dos insetos”, explicou Fábia Pereira, uma das pesquisadoras responsáveis pela seleção e produção dos conteúdos para os selos.

A partir das características biológicas, comportamentais e ecológicas, foram selecionados seis grupos de insetos benéficos e produzidas as imagens individualizadas representativas de cada um. Com características lúdicas e traços específicos para personagens infantis, as representações artísticas foram realizadas de forma harmoniosa na relação de cores, formas e traços para criar a relação entre os insetos benéficos e a natureza de forma divertida.

Foram utilizadas as técnicas de aquarela e lápis de cor para as ilustrações que foram aplicadas em computação gráfica, combinando recursos de softwares vetoriais e tratamento de imagens digital.

O processo de impressão off-set e verniz foi realizado na Casa da Moeda e cada folha dispõe de 24 selos com valor facial de R$ 1,80 por cada selo.

Microvespas, Rola-bosta, Louva-a-Deus, Joaninhas, Abelhas e Libélulas foram alguns insetos selecionados por suas extraordinárias características na preservação e conservação do meio ambiente, assim como o papel fundamental que têm na agricultura.

O edital nº 22 que trata da venda do selo já se encontra disponível no site dos Correios Online, ou na Agência de Vendas a Distância – Av. Presidente Vargas, 3.077- 23º andar, 20210-973 – Rio de Janeiro/RJ – telefones: (21) 2503-8095/8096; e-mail: [email protected]. Para os colecionadores há ainda a disponibilidade da peça “obliterada”, uma referência ao carimbo de 1º Dia de circulação do selo, uma peça filatélica que é carimbada no selo no dia do “nascimento”, registrando aquela data. Muitos filatelistas colecionam essa peça postal , selo + carimbo, e alguns inclusive montam o chamado “máximo postal”